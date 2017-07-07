Ceo'lar Benden İlk 10-15 Öğrenci Listesi İstiyor'

İTÜ'de yılda yaklaşık 3 bin mezun verdiklerini belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerin neredeyse yarısına ulaştık, son durumları hakkında bilgi aldık. İsim vermeyeyim bir sanayi devi, benden on bölümdeki ilk 10-15 öğrenci listesini istedi" dedi.