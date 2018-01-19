Cenazeye giden otobüs devrildi: 16 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten ve Musa Demir ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş ve Allahverdi Yiğit yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.