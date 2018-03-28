Cenaze Töreninin Ardından Vatandaşlar Yolu Trafiğe Kapattı (2)

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi bugün yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan vatandaşlar töreninin ardından kazanın olduğu kavşağa giderek yolu trafiğe kapattı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Çatalarmut Kavşağı'nda meydana geldi. Anıl Kaplan (32) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 AEL 995 plakalı kamyonet, Çatalarmut Kavşağı'na geldiği sırada Ödemiş yönünden gelen Melih Delgin (28) kontrolündeki 35 D 6922 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Melih Delgin, Nazım Korkmaz (38) ve Burhan Usul'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mustafa Er (27) ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Er'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Melih Delgin, Nazım Korkmaz ve Burhan Usul'un cenazeleri, Bademli Mahallesi Meydanı'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Birlik ve vatandaşlar katıldı. Kazada ölen sürücü Melih Delgin'nin 11 ay önce evlendiği ve iki aylık hamile olan eşi cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, Nazım Korkmaz'ın ayrıldığı eşi ile iki küçük kızı da babalarının mezarı başına gelerek dua etti. VATANDAŞLAR KAVŞAK TRAFİĞİNİ KAPATTI

Cenazeye katılan gurup törenin ardından kazanın meydana geldiği Çatalarmut Kavşağı'nda toplanarak iş makineleri ve araçlarla yolu trafiğe kapattı. Kavşakta toplanan vatandaşlardan Mahmut Köksal, "Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım. Dün Ödemiş Ovakent Yolu Çatalarmut Mevkii'nde kaza meydana geldi. Daha öncede birçok kez kazaya sebebiyet veren bu kavşak için bütün yetkili kurum ve kuruluşlardan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Öncelikle Çatalarmut Kavşağı'nın ışıklandırma ve daha iyi bir kavşak olmasını istiyoruz. Ödemiş Ovakent yolunun bir an önce genişletilmesi için yöre halkı olarak yetkililerden söz istiyoruz" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'de olay yerine gelerek vatandaşlara; durumu ilgililere aktaracağını, bu tarz protestolar ile sonuç alınamayacağını belirterek dağılmalarını istedi. Kavşakta toplanan gurup, Badem'in konuşmasını ardından olaysız dağıldı. Öte yandan, kamyonet şoförü Anıl K. (31) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. - İzmir