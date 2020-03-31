İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı - Haber
Avcılar, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam

İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı

Avcılar'da, 66 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazında, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralıklarla saf tutuldu.

31.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:57
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazları ve cemaat ile namaz kılmaya ara verilirken. İstanbul Avcılar'da kılınan cenaze namazında da cemaat sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttu.

SAFLAR ARASI BİR METRE BOŞLUK BIRAKILDI

Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de kanser rahatsızlığına bağlı 66 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazı Avcılar Merkez Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazında da koronavirüs tedbirlerine uyuldu. Cenaze namazı kılan cemaat, safların arasında yaklaşık 1 metre boşluk bırakarak namaz kıldı.

İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazları ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilirken ardından da cuma namazlarında ve kandil gecelerinde camilerin kapatılması kararı verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da geçtiğimiz hafta cuma günü Beştepe Millet Camii'nde boşluk bırakarak saf tutan bir grup cemaate namaz kıldırmıştı.

İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul'un Avcılar ilçesinde cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı

İlgili Haberler

Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haber
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Demet Akalın Burak Özçivit Fahrettin Koca
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:19:31. #1.15#
title