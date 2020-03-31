İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı Avcılar'da, 66 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazında, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralıklarla saf tutuldu.

Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de kanser rahatsızlığına bağlı 66 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazı Avcılar Merkez Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazında da koronavirüs tedbirlerine uyuldu. Cenaze namazı kılan cemaat, safların arasında yaklaşık 1 metre boşluk bırakarak namaz kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazları ve cemaat ile namaz kılmaya ara verilirken. İstanbul Avcılar 'da kılınan cenaze namazında da cemaat sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttu.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazları ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilirken ardından da cuma namazlarında ve kandil gecelerinde camilerin kapatılması kararı verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da geçtiğimiz hafta cuma günü Beştepe Millet Camii'nde boşluk bırakarak saf tutan bir grup cemaate namaz kıldırmıştı.

Kaynak: İHA