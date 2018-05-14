Cenaze Evinde Çıkan Kavgayı Ayırmaya Çalışan İmam Vurularak Öldürüldü

Düzce'nin Gümüşova İlçesine bağlı köyde cenaze evine giden imam, çıkan kavgada vurularak hayatını kaybetti.

CENAZE EVİNE KURAN GİTTİ

Düzce'nin Gümüşova İlçesi Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda, cenazeye kuran okumak üzere Ardıçlı köyünde imam olarak görev yapan Salih Gönül de gitti. Bu sırada cenaze evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR İMAMIN KAFASINA VE BOYNUNA İSABET ETTİ

Kavga sırasında K.S. isimli şahıs evinden av tüfeğini alarak tartıştığı kişilere ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmaya çalışan imam Salih Gönül'ün boynuna ve kafasına isabet etti. İmamın vurulduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İMAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı imam Salih Gönül, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaralı imam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri K.S.'yi ve olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.