'Cemre' gönüllülerinden çevreci etkinlik

AK Parti Hatay Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Cemre' projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, parklarda zaman geçirenlere çevreyi korumanın önemini anlattı.

AK Parti Hatay Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Cemre' projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, parklarda zaman geçirenlere çevreyi korumanın önemini anlattı.

AK Parti Hatay Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı organizasyonunda, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Antakya'da 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Bilgehan Aksoy, AK Parti iktidarı ile şehirlerin, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluştuğunu ve daha da güçlendiğini kaydetti. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması anlamında, ülkenin dört bir yanındaki sayısız hizmetin AK Parti tarafından yapıldığına değinen Aksoy, şunları söyledi:

"Bu hizmetler AK Parti'mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispatı vücutla oluyor; bunu yapan da biziz' sözünün altını bugün buradan kalın çizgilerle bir kez daha çizmek istiyoruz. AK Parti'nin en önemli özelliği, hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırmasıdır. Ülkemizin hangi köşesine, hangi şehrimize bakılırsa bakılsın işte bu büyük eserleri görmek mümkündür. Bugün Hatay'da çevrecilik alanında, 17 adet atık su arıtma tesisi, 5 adet doğal sit alanı, 9 adet anıt ağaç, 2 adet ağaç topluluğu, 1 adet tescili mağara bulunmaktadır. Tarım ve orman alanında 2010 yılında Hatay'ı çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması projesi kapsamına dahil ettik. Bugün dünyamız, çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek." Açıklamaların ardından 'Cemre' projesi kapsamındaki çevre gönüllüsü gençler, parkta oturanlara çevrenin önemini anlatarak, temiz çevrenin faydalarından bahsetti. Programa AK Parti Hatay Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Bilgehan Aksoy'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Kenan Bozkurt, Kadın Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Meryem Kanatlı, Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Merve Ergün ve 'Cemre' gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı