Cemile Şenel cinayetinde aranan şüpheli yakalandı
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Cemile Şenel cinayetinde aranan şüpheli yakalandı

Cemile Şenel cinayetinde aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili aranan firari Nusret T. yakalandı.

Sultangazi'de Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili aranan firari Nusret T. yakalandı.

Olay, 3 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 50.Yıl Mahallesinde meydana gelmişti. Cemile Şenel (18) arkadaşlarıyla evde otururken çıkan tartışma sonucu silahla ateş edilerek vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan genç kız ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum." şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaşmıştı. Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. Ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheliler evde çıkan kavga sırasında Cemile Şeneli vuranın Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söylemişti. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Firari şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir diğer şüpheli Nusret T.'yi saklandığı yerden yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan Nusret T.'nin olayı gerçekleştirdikten sonraki kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim - Batuhan Altınbaş/İHA)

Cemile Şenel cinayetinde aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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