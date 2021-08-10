Cemil Tugay'dan İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'yi ziyaret etti.

İGC Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede 75.yılına erişen İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmaları ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerinden bahsedildi.

Çözüm Odaklı Çalışmalar Önemli

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, basın sektörünün değişim içinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sektörde bazı değişimler yapmak gerekiyor. Çünkü yaşadığımız çağ bunu gerektiriyor. Meslektaşlarımızın eğitimi ve mesleki donanımı çok önemli. Pandemi ve kentimizde yaşanan deprem bazı çalışmalarımızı yavaşlattı ancak projelerimizden vazgeçmiş değiliz. Genç meslektaşlarımıza ve işsiz gazetecilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İGC Akademi olarak daha güçlü ve sistemli bir şekilde yol almaya devam ediyoruz."

Basın sektörünün ve yerel basın çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinilen görüşmede Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz dönemde basın sektörünün yaşadığı sorunları görüyoruz. Sorunların çözüme ulaşmasında ortak akıl üretebilmek gerekli. Gazetecilerin örgütlenmiş, dayanışma içinde çalışabileceği bir çatıda buluşması önemli. İzmir Gazeteciler Cemiyeti bu noktada büyük bir öneme sahip. İzmir basınının yanındayız."

Kaynak: Bültenler