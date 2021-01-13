Cemaziyelahir ayı hangi gün başlıyor? Cemaziyelahir'in ilk gecesi ne zaman? Cemaziyelahir ilk gece kılınacak namaz, ibadetleri!

Mübarek 3 aylardan bir önceki ay Cemaziyelahir ayıdır. Peki Cemaziyelahir hangi gün başlıyor? İlk gecesi ve ilk günü ne zaman? Cemaziyelahir'de yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar araştırılıyor. Peki Cemaziyelahir namazları nelerdir? İlk günü ne zaman?

Hicri aylardan birisi Cemaziyelahir yarın başlıyor. Bu gece Cemaziyelahir'in ilk gecesi olacak. Peki Cemaziyelahir'in ilk gece namazı ne, ibadetleri ne, bu ayda oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı?

CEMAZİYELAHİR İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN?

Cemaziyelahir ayının ilk günü 14 Ocak Perşembe günüdür. Cemaziyelahir'in ilk gecesi ise 13 Ocak Çarşambayı 14 Ocak Perşembeye bağlayan gecedir. Yani bu gece Cemaziyelahir'in ilk gecesi olacak. Akşam namazı ile birlikte Cemaziyelahir ayına giriş yapacağız.

CEMAZİYELAHİR AYININ İLK GECE NAMAZI

Cemaziyelahir ayının ilk gecesi 13 Ocak Çarşamba gününü 14 Ocak Perşembe gününe bağlayan gecedir. Bu gece kolaya gelen surelerle 2 rekat namaz kılınır, namaz bitirildikten sonra çokça istiğfarda bulunulur.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 1 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. İlk gün

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar