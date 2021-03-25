Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!
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Oyuncu, şarkıcı Cemal Can ilk parçası Kahraman'ı bugün sevenlerine sundu. Büyük ilgi gören Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!
Söz ve bestesi Sinan Akçıl imzalı Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!
CEMAL CAN KAHRAMAN ŞARKI SÖZLERİ
Duygusallık sevmezsem
Yorgun aşkı seçmezsem
Ne olur söyle ne olur?
Bir gün siyah bir gün beyaz
Bazen de çok renkliysem ne olur söyle ne olur?
Zaten hiç bir sözüme kimse karışamıyor
Ne olur? Söyle ne olur?
Kalbimdeki gücüme, sen süre vermişsin de ne olur söyle ne olur
Tabi var bir çözümü
Dinle sen şu sözümü
Seni mutlu etmeye bir
Kahraman lazım
Korkmaman lazım
Sallaman lazım şu dünyayı
Ama belki belki belki o zaman olur…
Ben böyle birisiyim, kendimin delisiyim
Ne olur söyle ne olur?
Herkes herkese eski ben de en yenisiyim
Ne olur, söyle ne olur?