Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!
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Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!

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Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!

Oyuncu, şarkıcı Cemal Can ilk parçası Kahraman'ı bugün sevenlerine sundu. Büyük ilgi gören Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi
Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi

Söz ve bestesi Sinan Akçıl imzalı Cemal Can şarkısı dinle! Cemal Can şarkısı Kahraman şarkı sözleri!

CEMAL CAN KAHRAMAN ŞARKI SÖZLERİ

Duygusallık sevmezsem

Yorgun aşkı seçmezsem

Ne olur söyle ne olur?

Bir gün siyah bir gün beyaz

Bazen de çok renkliysem ne olur söyle ne olur?

Zaten hiç bir sözüme kimse karışamıyor

Ne olur? Söyle ne olur?

Kalbimdeki gücüme, sen süre vermişsin de ne olur söyle ne olur

Tabi var bir çözümü

Dinle sen şu sözümü

Seni mutlu etmeye bir

Kahraman lazım

Korkmaman lazım

Sallaman lazım şu dünyayı

Ama belki belki belki o zaman olur…

Ben böyle birisiyim, kendimin delisiyim

Ne olur söyle ne olur?

Herkes herkese eski ben de en yenisiyim

Ne olur, söyle ne olur?

CEMAL CAN KAHRAMAN DİNLE!

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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