Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı!
Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylüler, paraları minare yaptırmaya yetmeyince 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptı.
Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylülerin parası minare yaptırmaya yetmeyince ilginç bir çözüm buldular. Köylüler ormanlık araziden kestikleri 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptırdı.
Köy sakinlerinden Mehmet Aksu, Yeşilpınar köyünün Tepsialtı mahallesinde yaşadıklarını fakat mahallelerinde fazla bir nüfus olmadığını söyledi. Aksu, bir grup köylü hayırsever olarak aralarında topladıkları parayla Yağlıdere-Alucra yolu üzerine küçük bir cami yaptırdıklarını ancak paralarının caminin minaresini yapmaya yetmediğini belirtti.
"AĞAÇ 18 METRE, GETİREN KAMYONUN KASASI 8 METREYDİ"
Bunun üzerine yörede çokça bulunan köknar ağaçlarından bir süs minaresi yapmaya karar verdiklerini kaydeden Aksu, yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafeden kendi imkanları ile ağacı getirdiklerini söyledi. Aksu "Vinç yardımıyla beraber taşıdık. Ağaç 18 metre, getiren kamyonun kasası 8 metreydi öyle taşıdık. Dikeceğimiz yerin altını 2,5 metre kazdık ve vinç 2 gün boyunca sabitleninceye kadar kadar minareyi tuttu. Bu fikir ben ve kooperatif başkanımız tarafından ortaya atıldı ve çok şükür Allah'a getirdik ve hizmete başladı" dedi.
"MİNAREYİ GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"
Köknar ağacından yapılan minarenin 150 santim genişliği olduğunu anlatan Aksu, "Ağacın yaşını net olarak bilmiyoruz ama 300 yaşına yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Minaremiz görenlerin dikkatini çekiyor fotoğrafını çekiyorlar" diye konuştu.
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Karadenizin tamamina laz demekte moda oldu Giresun öz ve öz Türk cocugudur laz ise Rize ve Artvinin bir iki ilcesinde var...Yani Karadeniz laz degildirr...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Lazlar hem zeki hem calıskandır.Karadeniz insanının dehası diyelim.Tebrik ediyorum.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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HABU CAMIYIMI YAPTIRAMADINIZ GUMARCI TAYFASI BILMIYENDE SANIR KI BIRSURU KUBBESI VAR GIRASUN HEPSI GURBETTE HAYIR YAPMAYA YANASMAZLAR AMA EGLENCE ALEM KUMAR DEDINMI AHIRDAKI INEGI SATARLAR TAM YAGLIDEREYE YAKISIR BIR MINARE OLMUS DIBINDE IYI RAKI ICERLER RENGI KARA GINE BELKI KARANLIGA CARPAN AKILLANIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KARADENİZ insanına yakışanı yapmışlar. emeğinize. yüreğinize. sağlık. . Allah razı olsun. .Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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GAVEDE OKEYI AZ OYNASAYDINIZ PARANIZ BITMEZDI BIR AGAC DIKMEZSINIZ YOK ETMEYI SEVERSINIZ BIR HAYIR BIR YAPMISSINIZDA MINARENIN RENGI ABUS KACMIS ARAB RENGI ARN ANLADINCevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır