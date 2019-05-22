Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı!

Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylülerin parası minare yaptırmaya yetmeyince ilginç bir çözüm buldular. Köylüler ormanlık araziden kestikleri 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptırdı.

Köy sakinlerinden Mehmet Aksu, Yeşilpınar köyünün Tepsialtı mahallesinde yaşadıklarını fakat mahallelerinde fazla bir nüfus olmadığını söyledi. Aksu, bir grup köylü hayırsever olarak aralarında topladıkları parayla Yağlıdere-Alucra yolu üzerine küçük bir cami yaptırdıklarını ancak paralarının caminin minaresini yapmaya yetmediğini belirtti.

"AĞAÇ 18 METRE, GETİREN KAMYONUN KASASI 8 METREYDİ"

Bunun üzerine yörede çokça bulunan köknar ağaçlarından bir süs minaresi yapmaya karar verdiklerini kaydeden Aksu, yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafeden kendi imkanları ile ağacı getirdiklerini söyledi. Aksu "Vinç yardımıyla beraber taşıdık. Ağaç 18 metre, getiren kamyonun kasası 8 metreydi öyle taşıdık. Dikeceğimiz yerin altını 2,5 metre kazdık ve vinç 2 gün boyunca sabitleninceye kadar kadar minareyi tuttu. Bu fikir ben ve kooperatif başkanımız tarafından ortaya atıldı ve çok şükür Allah'a getirdik ve hizmete başladı" dedi.

"MİNAREYİ GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

Köknar ağacından yapılan minarenin 150 santim genişliği olduğunu anlatan Aksu, "Ağacın yaşını net olarak bilmiyoruz ama 300 yaşına yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Minaremiz görenlerin dikkatini çekiyor fotoğrafını çekiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA