Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi

Atina tatilinde çekilen fotoğraflar ile ortaya çıkan Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya'nın itirafı ve Defne Samyeli'nin açıklaması sonrası usta komedyenin eski eşi Ahu Yağtu da konuştu.

12.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi

'ın eski eşi , ünlü komedyenin olan ilişkisi hakkında konuştu. Arkadaş grubuyla Bomonti'de yemek yiyen Ahu Yağtu, mekan çıkışında gazetecilerin Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında yorum yaptı.

Ahu Yağtu'ya, eski eşi Cem Yılmaz ile meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın sürpriz aşkıyla ilgili sorular yöneltildi.

"SİZ DE BU SORULARI SORARKEN UTANIYORSUNUZ"

Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.


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: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
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HABER YORUMLARI (1)

  • EBRU:
    defne samyeliyi rezil ettiler. heralde cem yılmaz sayesinde kazandığı paraların bedeli bu
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