Cem Yılmaz, Reynmen ile akraba olduklarını yalanladı

21.09.2019 10:30

Ünlü komedyen Cem Yılmaz önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ve yakın dostu Ozan Güven ile Etiler'de görüntülendi. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Yılmaz, sosyal medya fenomeni Reynmen'in bir muhabiri darp etmesiyle ilgili sorulara cevap veren Yılmaz, Reynmen ile akraba olmadığını söyledi.

REYNMEN İLE AKRABA DEĞİLLERMİŞ

Milliyet'in haberine göre; Çıkışta yeni filminin vizyona girmesine az kaldığını söyleyen Cem Yılmaz'a, yeğeni olduğu iddia edilen 'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'ın, geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirini tokatlayıp darp etmesi soruldu. Ünlü komedyen, "Yeğenim mi? O nereden çıktı! Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun diliyorum" karşılığını verdi.

REYNMEN İLE GAZETECİLER ARASINDA NE OLDU?

Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı. Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.