Cem Yılmaz'dan İlişkisi Hakkında Samimi İtiraf: Çok Uzun Yıllar Devam Edecek Gibi

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, şubat ayı için Vogue dergisine röportaj verdi. Heyecan ile beklenen röportajda özel hayatına dair açıklamalar yapan Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisi için ömür biçerek "Çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi hissediyorum" dedi.

"UZUN YILLAR DEVAM EDECEK GİBİ"

Bir süredir oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli aşk yaşayan Yılmaz, ilişkisi için "Çok uzun yıllar devam edecekmiş bu ilişki gibi bir his var içimde... O his güzel. Çok iyi arkadaşız. Çok da mutluyuz. Daha başlamamış gibiyiz. Herkes ilişkisinden masalsı bahsediyor. Öyle şeyler söylemekten utanırım. Bize yakıştırmam. Masallar gibi değil…" dedi.

"BEN BUNLARI NEREDE YAPACAĞIM"

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Cem Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "90'ların başında 17-18 yaşındaydım. İçine kapanık demeyeyim bu işlerin köküyle çok ilgilenen bir çocukluk geçirdim. Her Şey Çok Güzel Olacak'ta Mazhar (Alanson) abinin oynadığı karakter kendi fotoğrafını kesip Porsche'nin içine koyar. O bendim işte. Fotoğrafları kesip kesip kendimce afişlerde en başlarda yer aldım. Filmlerde oynadım. Yazdım.Çizdim.Çocuklukta bunları insanlara gösterme meselesi aileyle sınırlı oluyor. Bir Türk filminden sahne oynuyorsun… 'Vay be ne güzel yaptı' diye herkes gülüyor. Ama biraz sakalın çıkınca, 17 yaşına gelince 'Ben bunları nerede yapacağım' duygusu geliyor. Bu duygu onu nereye götürüyor?

"AĞLAMIŞTIM"

Üniversitenin birinci sınıfındayken ankesörlü telefonun başında ağlamıştım işte. Telefonla dergiye başvurdum. Dediler ki 'Bu şekilde adam almıyoruz.' Zaten 'Merhaba, ben dergiye gelebilir miyim?' diyen adam mı alınır dergiye? Çizersin götürürsün. Ağlamıştım gerçekten. Üzülmüştüm çünkü. Ne bekliyorsam; 'Gel o zaman sana kapak çizdireceğiz' mi diyeceklerdi? Birkaç sene sonra gidebildim. Ama 19 yaşında dergiye başlarken de 'Ulan geç kaldık be!' diye düşünmüştüm. Geçenlerde bana, Sinemada 20. Yıl Ödülü verdiler. Daha dün başlamışım gibi gittim aldım. Yirmi sene geçtiğinin farkında bile değilim. Önemli de değil zaten. Bir tane berbat iş her şeyi berbat edebilir.

"BENİM BABAM CEM YILMAZ"

Ne iş yaptığımı Kemal'den duydum bir keresinde. Üç yaşındayken, kendisiyle yaşıt bir arkadaşına anlatıyordu. Yürek burkan bir sahneydi. 'Biliyor musun benim babam Cem Yılmaz' dedi çocuğa. Arkadaşı 'Ne iş yapıyor?' dedi. 'Akrobatistan, insanları güldürüyor' dedi Kemal. Akrobatistan ne ya? Ne iş yaptığımı bilmiyor ama oğlandan çok memnunum. Bana kendi çocukluğumu hatırlattığı için çok hoşuma gidiyor. Kendi havasında bir herif. İnşallah iyi bir insan olur.



