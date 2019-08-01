Cem Yılmaz'dan sevenlerine yeni sezon müjdesi

Cem Yılmaz'dan sevenlerine yeni sezon müjdesi

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovu ile yeni sezonda Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

1.08.2019 13:35
Cem Yılmaz'dan sevenlerine yeni sezon müjdesi

5 binin üzerinde stand-up gösterisiyle sevenlerinin yüzünü güldüren Cem Yılmaz'dan yeni sezon için ilk duyuru geldi.

YENİ SEZONA HAZIR

Cem Yılmaz, ilk günden itibaren biletleri saatler içinde tükenen tek kişilik stand up gösterisiyle yeni sezonda Zorlu PSM'de seyircilerini ağırlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Sezon boyunca, Zorlu PSM'de 30 gösteri sergileyecek Cem Yılmaz, ilk 9 gösterisi bugün, Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden satışa çıktı. Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından gösterisiyle alakalı bilet bilgisini paylaştı.

GÖSTERİ AÇILIŞINI OĞLU KEMAL YAPMIŞTI

Cem Yılmaz'ın son gösterisi geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmiş, gösteri açılışını ise oğlu Kemal yapmıştı.

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