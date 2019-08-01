Cem Yılmaz'dan sevenlerine yeni sezon müjdesi
Başarılı komedyen Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovu ile yeni sezonda Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
5 binin üzerinde stand-up gösterisiyle sevenlerinin yüzünü güldüren Cem Yılmaz'dan yeni sezon için ilk duyuru geldi.
YENİ SEZONA HAZIR
Cem Yılmaz, ilk günden itibaren biletleri saatler içinde tükenen tek kişilik stand up gösterisiyle yeni sezonda Zorlu PSM'de seyircilerini ağırlayacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Sezon boyunca, Zorlu PSM'de 30 gösteri sergileyecek Cem Yılmaz, ilk 9 gösterisi bugün, Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden satışa çıktı. Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından gösterisiyle alakalı bilet bilgisini paylaştı.
GÖSTERİ AÇILIŞINI OĞLU KEMAL YAPMIŞTI
Cem Yılmaz'ın son gösterisi geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmiş, gösteri açılışını ise oğlu Kemal yapmıştı.
YORUMLAR (9)
-
ekrem abine koşsaydın ya cem o sana yardımcı olurdu yeni kapılar açardı üç kağıtçı cemCevap Yaz Yayından Kaldır
-
0-7 yaş grubunun iq suna hizmet ediyorsun cemCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
demekki defne baya para yedi paraya ihtiyaç doğdu o yüzden gösteri yapma kararı aldıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
çok tatlı yaaaaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
şebek gibisin cem komik mi olduğunu zannediyorsunCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
-
HÜKÜMETİME DÜŞMAN OLANI İZLEMEYİZ ARTIK İSTEMİYORUZ SENİCevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
-
hükümetine düşman değil , ama aynı kafada yani koyun olmak zorunda da değil . sen git hülooooo diye bagır.Yayından Kaldır
-
biletler tükendi bile kudur sende1 Yayından Kaldır
-
biletler hemen tükendi alamadık yineCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?
Son Dakika Magazin Haberleri