Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'den single sürprizi

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz ile yollarını ekim ayında ayıran Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

SİNGLE SÜRPRİZİ

Son dönemde güzel sesi ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Bu durumu bir tık ileri taşımak isteyen Samyeli, single çıkaracağının haberini verdi.

Prodüktör Samsun Demir ile çekilmiş fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli bu kareye, "Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için, ayrıntılar daha sonra" notunu düştü.

Samyeli'nin single çalışması, Aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Spiker, Sunucu, Oyuncu ve Köşe Yazarı Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde dünyaya geldi. Aslen Malatya'lı olan Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli babası Haluk Samyeli'dir. Defne Samyeli'nin Amiral olan babası Haluk Samyeli Defne Samyeli 13 yaşındayken vefat etti.

Defne Samyeli, henüz çocukken TRT İstanbul Rasyosu'nun çocuk kadrosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne girdi ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle devam edemedi. Yıllar sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu.

24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında "Türkiye üçüncü güzeli" oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

İnter Star ekranlarında "Youngstar Galaxy" adlı bir gençlik programı, ardından "Salı Pazarı" adlı program ile sunuculuk yapmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı "İyi Günler Türkiye" ile popülerliği arttı.

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" isimli bir albümü vardır.

Müzikten vazgeçmeyen Defne Samyeli, hatta gönlü hep müzikal tiyatroda olduğu için bu alanlarda önemli isimlerden ders almaya başladı. Türkiye'de ünlü operacılar Belkıs Aran, Gül Sabar ve Tülay Uyar on beş yıllık şan eğitiminin mentor'ları oldular. New York'ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçu Bruce Kolb'tan yıllarca şan dersi aldı. Küçüklüğünden beri kendini Broadway'de hayal eden ve bulduğu her fırsatta yurtdışında müzikal şov izleyen Samyeli Evita ve Aida gibi bazı şovların şarkı ve librettolarını ezbere bilmektedir.

1994 yılında Show Tv'de "Show'da Show" adlı bir eğlence programı yaptı. 1997 yılında Show TV Kanal D'ye transfer oldu. Bir süre "Şakalamaca" adlı programı sunduktan sonra "Gecenin İçinden" adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D'nin "anchorwoman"ı olarak karşımıza çıktı.

Defne Samyeli yayın hayatında birçok ödül kazandı. Bunlardan ikisi uluslararası New York TV Festivals'da ayrıca art arda iki yıl Dünyanın En İyi İkinci Anchor'ı seçildi.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu.

Amerika dönüşü 11 Eylül 2000'de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002'de ise Show TV'ye transfer oldu. Ancak 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV ile anlaşınca işinden oldu.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre ATV'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. A Haber'de A3 haber kuşağını sundu.

2013 yılının Kasım ayında TUİK anket sorularına cevap vermediği için 929 TL ceza aldı.

Defne Samyeli , 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. Evlendikten 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu.

Defne Samyeli, boşandıktan sonra 2013 yılında siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı.

Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Babam Sınıfta Kaldı" adlı dizide yer aldı.

Oyunculuk alanında ilerlemek istediğine karar verince profesyonel oyunculuk eğitimine başladı.

2013'ın sonbaharında Atölye Craft'ta oyuncu koçu Deniz Erdem'le çalışmaya başlayan Defne Samyeli, Anthony Bova'nın oyunculuk atölyesine katıldı.

Los Angeles'ta Eric Morris ile işçilik, enstürmantal, monolog ve sahne çalışması yapan Defne Samyeli, 2015 yılında Necati Şaşmaz ile anlaştı ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisine katıldı. 2013 yılından 3 Ocak 2015 tarihine kadar Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

Defne Samyeli, 1,5 yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz'dan ekim ayında ayrılmıştı.

Kitapları:

2014 - Kısa Lafın Uzunu

Albümleri:

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (Single)

TV programları:

1991 - 1994 - Salı Pazarı (Star Tv)

1992 - 1993 - İyi Günler Türkiye (Star Tv)

1994 - Pazar Show (Show Tv)

1994 - 1995 - Show'da Show (Show Tv)

1996 - Şakalamaca (Kanal D)

1996 - 1999 - Defne Samyeli İle Gecenin İçinden (Kanal D)

1998 - Defne Samyeli İle Flaş Haber (Kanal D)

1999 - 2002 - Kanal D Ana Haber Bülteni (Kanal D)

2002 - Seçim 2002 (Show Tv)

2002 - 2007 - Show Tv Ana Haber Bülteni (Show Tv)

2004 - Seçim 2004 (Show Tv)

2006 - Vizyon (Show Tv)

2007 - Seçim 2007 (Show Tv)

2010 - Herşey Bambaşka (Atv)

2011 - 45 Dakika (A Haber)

2011 - Söz Teması (A Haber)

2013 - Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Televizyon Dizisi) (Fox Tv)

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu 9. Sezon (Asya) (Televizyon Dizisi)

