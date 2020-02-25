Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
Bir mekan çıkışında magazin muhabirleriyle karşılaşan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya soruları karşısında isyan etti ve "Bıktım artık, bunlar çok ciddi konular" ifadelerini kullandı.
Defne Samyeli ile ayrılığın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına sonunda isyan etti.
SONUNDA İSYAN ETTİ
Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Muhabirlerin sorularına isyan eden Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"
"Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz."
Haber Videosu: Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
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Bizde sizden bıktık lan züvaslu,bu ülkeyi diğerleri gibi sende bir an evvel terkedip amerikacığınıza yerleşin ne olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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sırf meşhur diye didiklenilmesi hoş değil. adamın evli karısını mı zapt ediyor, tacizde mi bulunuyor da bu kadar üstüne gidiliyor. yaş farkı onunla beraber olanı ilgilendirir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BİZDE BIKTIK BU CEM YILMAZIN UÇKUR HABERLERİNDEN. YEEEEEEEETEEEERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SELAM CANİKOM:))Yayından Kaldır
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Selam güzelim:))))))Yayından Kaldır
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adam hakli size ne bize ne kim kimle yatar ise herkes namus bekcisi olmus kendileir her haddi yer lafa geldimi namis bekcisi olur ayni kadin programlari gibi hele bu konular gundemi niye mecgul ediyor kim kimle isterse yatarCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır