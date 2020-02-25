Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
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Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Bir mekan çıkışında magazin muhabirleriyle karşılaşan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya soruları karşısında isyan etti ve "Bıktım artık, bunlar çok ciddi konular" ifadelerini kullandı.

25.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:25
Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

ile ayrılığın ardından oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan , hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına sonunda isyan etti.

SONUNDA İSYAN ETTİ

Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Muhabirlerin sorularına isyan eden Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"

"Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz."


Haber Videosu

: Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
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HABER YORUMLARI (6)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Bizde sizden bıktık lan züvaslu,bu ülkeyi diğerleri gibi sende bir an evvel terkedip amerikacığınıza yerleşin ne olur
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  • HİÇ:
    sırf meşhur diye didiklenilmesi hoş değil. adamın evli karısını mı zapt ediyor, tacizde mi bulunuyor da bu kadar üstüne gidiliyor. yaş farkı onunla beraber olanı ilgilendirir.
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  • DR:
    adam hakli size ne bize ne kim kimle yatar ise herkes namus bekcisi olmus kendileir her haddi yer lafa geldimi namis bekcisi olur ayni kadin programlari gibi hele bu konular gundemi niye mecgul ediyor kim kimle isterse yatar
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