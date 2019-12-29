: Cem Yılmaz, 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti

29.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:42

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı gösterisini iptal eden Cem Yılmaz, bir gün sonra İbrahim Selim'in Zorlu PSM'deki Touche salonundaki programına konuk olarak katıldı. Birçok ünlü ismin izlediği söyleşide Yılmaz'dan bomba bir itiraf geldi.

21 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ ESTETİK OLAY OLDU

Defne Samyeli ile uzun süre aşk yaşayan ancak daha sonra ünlü sunucu ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, işine odaklandı. 3 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan gösterisini rahatsızlığından dolayı 5 Ocak'a erteleyen ünlü komedyen, katıldığı bir söyleşide 21 yıl önce geçirdiği estetik operasyonu ile ağızları açık bıraktı.

CİNSEL ORGANINI KÜÇÜLTTÜ

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, oyuncu İbrahim Selim ve komedyen Cem Yılmaz'ın söyleşisinden kesitleri bugünkü köşesinden paylaştı. Özkök, Cem Yılmaz'ın 1999 yılında cinsel organını küçültme ameliyatı geçirdiğini belirtti.

"BÜYÜTMEYE ŞAŞIRMIYORSUNUZ DA KÜÇÜLTMEYE NEDEN ŞAŞIRIYORSUNUZ?"

Özkök, yazısında söyleşinin şu bölümlerini paylaştı;

"Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?"

"99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım."

Büyük geçmiş olsun. Ne kadar küçülttünüz?

"Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum."

Yani biraz erken aldırmışsınız. Buna şaşırdık.

"Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz."

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