Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?

TURYİD Yönetim Kurulu üyesi Cem Mirap, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. 2004 yılı sonuna Bebek'te Lucca isimli restoranı açan Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yüksek lisansını ise New York'ta CUNY Baruch Collage'da reklam üzerine yapan ve 2014 yılında ikinci restoranı Cantinery'i açan Cem Mirap, ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEM MİRAP KİMDİR?

1974 doğumlu Cem Mirap, Lucca ve Cantinery'nin kurucusu, sahibi ve işletmecisidir. Liseyi T.E.D Ankara Koleji'nde okuduktan sonra, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Miray, yüksek lisansını ise New York'ta CUNY Baruch Collage'da reklam üzerine yapmıştır. New York'ta yaşadığı yıllarda yiyecek – içecek sektörüne ilgi duymaya başlayan Cem Mirap, 2003'te bir dünya seyahati yaparak Türkiye'ye döndükten sonra; 2004 yılı sonuna doğru Lucca'yı, 2014 yılında ise ikinci restoranı Cantinery'i açmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mirap, TURYİD Yönetim Kurulu üyesidir.