Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

TURYİD Yönetim Kurulu üyesi Cem Mirap, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. 2004 yılı sonuna Bebek'te Lucca isimli restoranı açan Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yüksek lisansını ise New York'ta CUNY Baruch Collage'da reklam üzerine yapan ve 2014 yılında ikinci restoranı Cantinery'i açan Cem Mirap, ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEM MİRAP KİMDİR?

1974 doğumlu Cem Mirap, Lucca ve Cantinery'nin kurucusu, sahibi ve işletmecisidir. Liseyi T.E.D Ankara Koleji'nde okuduktan sonra, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Miray, yüksek lisansını ise New York'ta CUNY Baruch Collage'da reklam üzerine yapmıştır. New York'ta yaşadığı yıllarda yiyecek – içecek sektörüne ilgi duymaya başlayan Cem Mirap, 2003'te bir dünya seyahati yaparak Türkiye'ye döndükten sonra; 2004 yılı sonuna doğru Lucca'yı, 2014 yılında ise ikinci restoranı Cantinery'i açmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mirap, TURYİD Yönetim Kurulu üyesidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cem Mirap kimdir? Cem Mirap kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:38:43. #1.16#

title