Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı
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Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra, son dönemde adı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla anılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı YouTube üzerinde yayınlanan bir programda sunucunun "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

09.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:21

Usta komedyen , İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayın yapan programına katıldı. Kahkahalar içinde geçen programda Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

"HİÇ KİMSEYİ STALKLIYOR MUSUN?"

'den bir süre önce ayrılan Cem Yılmaz programın ilerleyen saatlerinde İbrahim Selim'in sorduğu "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

CEM'İN CEVABI ÜZERİNE, İZLEYİCİLER KAHKAYA BOĞULDU

Yılmaz cevabında, "Mesela ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.


Haber Videosu

: Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt akılları karıştırdı
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