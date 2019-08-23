Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, vahşice katledilen Emine Bulut için attığı tweet sosyal medyada tepki gördü. İnternernet kullanıcıları Feyzioğlu'nun Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı olduğu için eleştirdi.
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vahşice katledilen Emine Bulut için sosyal medya hesabından bir tweet yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Metin Feyzioğlu'na, Münevver Kararbulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babasının avukatı olduğu için tepki gösterdi.
"SEN İNSAN OLAMAZSIN"
Resmi Twitter hesabından vahşi cinayetle ilgi açıklama yapan Feyzioğlu, "Hani bazen boğazınız düğümlenir, derin nefes alamazsınız. İşte böyleyiz şu anda. Bu vahşeti bizlere yaşatan o caniye söylüyorum. Sen insan olamazsın. Daha kaç canımız yanacak? Şiddetsiz toplum için partiler üstü bir devlet politikasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Feyzioğlu'na çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.