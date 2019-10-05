Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim
Profesör Celal Şengör, tepki çekecek ifadeler kullandı. Kütüphanede çalıştığı esnada gördüğü bir kızdan bahseden Şengör "Kısacık bir etek giyinmiş, ben buna biraz daha yakından bakayım." ifadelerini kullandı.
Jeoloji Profesörü Celal Şengör, katıldığı bir programda kütüphanede yaşadığı bir anısını anlattı.
"İNANILMAZ GÜZEL BACAKLARI VAR"
Şengör, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullandı.
"KENDİ B.KUMU YEDİM"
Profesör Şengör, Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen soru cevap etkinliğine katılmış, "Hiç kendi dışkınızı yediniz mi?" sorusuna "Yedim. İnsan dışkısı acıydı" ifadelerini kullanarak gündeme bomba gibi düşmüştü.