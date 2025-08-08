Celal Alaz Adalı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi işi yaptığı merak konusu. 1988 doğumlu olan Adalı, 2025 itibarıyla 37 yaşında. Ailesi Adanalı olan Adalı, iş dünyasında faaliyet gösteriyor. Adalı ailesinin şirketi olan Adalı Holding çatısı altında yer alan farklı sektörlerde girişimlerde bulunduğu biliniyor. Peki, Celal Adalı kimdir? Celal Alaz Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

CELAL ADALI KİMDİR?

Celal Alaz Adalı, 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Ailesi aslen Adanalıdır. Serdar Adalı'nın iki oğlundan biridir; diğer oğlu ise Serhan Kerim Adalıdır.

CELAL ALAZ ADALI'NIN MESLEĞİ VE KARİYERİ

Celal Alaz Adalı, iş dünyasında faaliyet göstermektedir. Aile şirketi olan Adalı Holding çatısı altında yer alan farklı sektörlerdeki girişimlerde rol aldığı bilinmektedir. Adalı ailesi uzun yıllardır:

- İnşaat

- Enerji

- Turizm

- Atçılık

gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Celal Alaz Adalı'nın bu sektörlerin bazılarında yöneticilik pozisyonları üstlendiği düşünülmektedir. Ancak kamuya açık bir şekilde hangi görevde bulunduğuna dair net bir bilgi yer almamaktadır.

CELAL ALAZ ADALI'NIN ÖZEL HAYATI

Adalı'nın özel hayatı oldukça gözlerden uzak bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Mevcut kaynaklara göre evli olup olmadığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Medyada yer alan haberlerde de bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.