Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 29 Haziran'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, gözaltına alındı. Sedat Peker adına eylemler yaptığı iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy'de 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Sedat Peker'le bağlantılı oldukları iddia edilen 13 kişiye yönelik 29 Haziran'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve Peker adına eylemleri düzenlediği iddia edilen Selçuk K. aranıyordu. Yapılan çalışmaların ardından Selçuk K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk K'nın kardeşi Uğur K'nın da, 13 Mayıs'ta Maltepe Başıbüyük'te bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı