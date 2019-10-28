İlkokulda tepki çeken görüntülere Bakanlık'tan soruşturma! İnceleme başlatıldı

28.10.2019 17:30

İstanbul Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde "besmele", "peygamber" gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLEMİ BAŞLATILDI

Çekmeköy'de ilkokulda kaydedilen görüntülerle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.

Kaynak: İHA