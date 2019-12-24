Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı
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Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

24.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:35
Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı
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