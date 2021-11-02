'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti

ANKARA'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Öğretmenin öğrencisi ile tartıştığı anlara ilişkin başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda öğretmen Y.T.'nin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun" dediği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu duyuldu.