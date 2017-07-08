Çaykur Rizespor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2017-2018 futbol sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde,Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde günde çift idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipteki futbolcular, sabah antrenmanının ilk bölümünü salonda gerçekleştirdi. Ağırlık çalışmasının ardından koşan futbolcular, daha sonra dört gruba ayrılarak yarım sahada maç yaptı.



Karaman, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Sakatlığı bulunan Mohamed Ali Yaakoubi kondisyoner eşliğinde salonda çalışırken kulüp bulmaları için izin verilen Ali Faez, Nosa Igiebor, ameliyat edilen Dhurgham İsmail'in yanı sıra evlendiği için izinli olan Bright Edomwonyi çalışmada yer almadı.



Bu arada Çaykur Rizespor ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki orta alan oyuncusu Mehmet Yiğit'in transferinin Teknik Direktör Karaman'ın raporuna göre netlik kazanacağı bildirildi.



Öte yandan, geçtiğimiz sezon Torku Konyaspor forması giyen Mehmet Uslu ile büyük ölçüde anlaşıldığı, futbolcu ve menajeri ile son pürüzlerin giderilerek sözleşme imzalanması için bugün bir araya gelineceği öğrenildi.