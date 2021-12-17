Çayırlı'da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla, kar lastiklerinin önemi ile ilgili sürücülere detaylı bilgiler verdi.

Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekiplerince İçişleri Bakanlığının "Bir Hareketine Bakar Hayat" ve İl Jandarma Komutanlığının "Kış Lastiği Sizi Hayatta Tutar" projeleri kapsamında Yazıkaya köyünde ikamet eden 30 vatandaşa kış lastiği takıp sökme, emniyet kemeri, köy yollarında araç sürme, traktör kazaları ve afet bilinci konularında seminer verildi.

Ayrıca yine Yazıkaya köyünde ikamet eden kadınlara "Aile İçi Şiddet, Şönim konuları ile KADES uygulaması" hakkında bilgilendirme yapılarak, cep telefonlarında KADES programı nasıl kullanacakları uygulamalı olarak gösterildi. - ERZİNCAN