Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı
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Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı

Zonguldak'ta çayda bulunan kadın cesedinin, bir süre önce eşinden boşanarak köyüne döndüğü öğrenilen Ümran Abacı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki çayda, dün cansız bedeni bulunan kadının, Halilbeyoğlu köyünde oturan Ümran Abacı (45) olduğu belirlendi. Abacı'nın, bir süre önce eski eşinden boşanarak, köyüne döndüğü öğrenildi.

ODUN TOPLAYAN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Devrek'teki çayın kenarında dün akşam saatlerinde odun toplayanlar, suda ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi. Kadın cesedi, itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı.

CESEDİ YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cansız bedenin, Halilbeyoğlu köyünde oturan ve ailesinin 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Ümran Abacı'ya ait olduğu belirlendi. Abacı'nın yakınları, morgda cesedi teşhis etti.

BOŞANARAK KÖYÜNE DÖNMÜŞ

Bir süre önce eşinden boşanarak, köyüne döndüğü öğrenilen Ümran Abacı'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Ümran Abacı'nın cenazesi, bugün kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Talihsiz kadının cesedi sudan böyle çıkartıldı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (14)

  • EMRE:
    Bosanmis kisilere aileleri tarafindan yapilan baski. Cocuklarin babada kalmanin vermis oldugu caresizlik. O yasa kdr bir meslegin olmadigi icin seni bekleyen issizlik. Bu kadin intahar etti ise ve sirf esinin nefsinden dolayi bosandilar ise inancin olsun olmasin bunun muhakkak karsiligini gorecek. Vicdanlar birkez daha yarali. Gozler kör kulaklar sagir. Ancak nefsin istekleri sinirsiz. Hep daha guzelini daha iyisini isteyen nefsi sizce ne doyurur¿
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  • WWWWW:
    Boşanma sebebi maddi sıkıntı başka bir sebep olmaz iflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz . Allah rahmet eylesin inşallah
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    UA: Iflas etmis bi ulkemi? Herhalde senin yasin 10 11 eskileri bilmedigine gore...cahil cahil bos bos konusuyon
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  • SEREN CANJ:
    Yeni büyük Türkiye işte bazıları diyor ya büyük ülke işte tam da böyle bir şey işte büyüyen tek şey siyasetçilerin cepleri
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