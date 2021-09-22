Çay'dan kısa kısa

ÇAY (AA) - AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Necip Filiz, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı ziyaret etti.

Başkan Atlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında Filiz'e bilgi verdi.

Filiz'in ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Çay'da yol yenileme çalışmaları

Çay Belediyesi ilçedeki iki mahallede yol yenileme çalışmalarını başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cedit ve Ali İhsan Paşa Mahallesinde yol yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Bordür taşı, dolgu ve tesviye yapılarak kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının başlatıldığı mahallelerimizde yol yenileme çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacak."ifadesini kullandı.