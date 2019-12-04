Çay'da engellilere akülü araç hediye edildi

04.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye etti.

Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Atlı, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, daha rahat bir ortamda özgürce yaşayabilmelerini sağlamak hepimizin görevidir. İnşallah, hediye ettiğimiz akülü araçlar engelli kardeşlerimizin bir nebzede olsun hayatlarını kolaylaştırır." dedi

Akülü araçlarını teslim alan engellilerde Başkan Atlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA