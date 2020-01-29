: Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor

29.01.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:15

Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRK İSTİHBARATI İLK DEFA BUNU YAPIYOR"

İsrail'deNetanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye benzeten makale yayımlanması ile ilgili olarak, "Demek ki iyi yoldayız" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail'e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor. Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi."

"PLAN ÖLÜ DOĞDU"

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıkladığı İsrail-Filistin Barış Planı'na yönelik de eleştiride bulunarak, şöyle konuştu:

"Sözde Yüzyılın Barış Planı'nın ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu. Herkes bu planın içinde ne olmayacağını biliyordu. Filistinlilerin haklarının olmayacağını biliyordu. Bir plan açıklanırken Trump'ın yanında Netenyahu var. Bu görüntü bile esasen dengeli bir şey olsa Netenyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netenyahu Trump'ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netenyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok, getirmez de. İslam coğrafyasının tepkimesini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkimesini Cidde'de göreceğiz."

"DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARIMIZI YEDİRMEYİZ"

Doğu Akdeniz'deki son durum ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta bir ilerleme için paylaşımın olması gerektiğini söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var; Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adım attık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımız devam ediyor" dedi.

"RUSYA AĞIRLIĞINI KOYARSA BU İŞİ ÇÖZERİZ"

Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu ile ilgili de "Karabağ'da çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya ağırlığını koyarsa biz bu işi çözeriz. Bu yıl da Karabağ meselesine ağırlık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren bir makale yayınlamıştı. Aşırı sağ eğilimli gazetede Pazit Rabin imzasıyla çıkan "Sultan ve Süleymani" başlıklı yazıda, Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.

"HAKAN FİDAN VEKALET SAVAŞI YÜRÜTÜYOR"

Bu ay başında Irak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan'ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürüldü.

"SÜLEYMANİ'NİN İKİZİ FİDAN"

Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.

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