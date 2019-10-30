Son dakika: Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısına tepki: Utanç verici bir karar

30.10.2019 00:47

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı karar tasarısını nihai oylamaya götüren usul oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Usul oylamasına Demokratlar destek verirken Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, skandal karar için "Utanç verici" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi. Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısını "Sıfır ve hükümsüz olarak niteledi.

"KARARI REDDEDİYORUZ"

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen (Ermeni iddiaların ilişkin) kararı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.