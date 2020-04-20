Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı Bayburt'ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı.

Bayburt'ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı.

Bayburt'un Aydıntepe İlçesine bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu'na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti. Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi. İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA