Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi

Çarşamba Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda eski başkan Veysel Oduncu ile Yusuf Özkan yarıştı. Seçimde 140 üye oy kullandı. Oyların 80'ini alan Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi. Diğer aday Veysel Oduncu ise 56 oyda kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası katılımcıların tebriklerini kabul eden yeni Başkan Yusuf Özkan, "Biz değil Çarşamba kazandı. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Seçim sonucunda Çarşamba Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Yusuf Özkan, Erdal Arslan, Sedat Özdemir, Kadir Yanak, Arslan Kahraman, Adem Atmaca, Ali Alkan, Emin Akdemir ve Mahmut Kökçü'den oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı