Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi

Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çarşamba Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda eski başkan Veysel Oduncu ile Yusuf Özkan yarıştı. Seçimde 140 üye oy kullandı. Oyların 80'ini alan Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, başkan seçildi. Diğer aday Veysel Oduncu ise 56 oyda kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası katılımcıların tebriklerini kabul eden yeni Başkan Yusuf Özkan, "Biz değil Çarşamba kazandı. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Seçim sonucunda Çarşamba Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Yusuf Özkan, Erdal Arslan, Sedat Özdemir, Kadir Yanak, Arslan Kahraman, Adem Atmaca, Ali Alkan, Emin Akdemir ve Mahmut Kökçü'den oluştu. - SAMSUN

Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi
Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çarşamba Muhtarlar Derneği'nde Yusuf Özkan dönemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 19:17:32. #1.15#

title