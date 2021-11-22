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Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Namazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'a seyir halinde ilerleyen Barış D. yönetimindeki 55 VG 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan Esra D. yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası hasar gören aydınlatma direğinin yıkılma tehlikesine karşı Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

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