Çarşamba'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu, Beylerce mevkisinde Mehmet Demir (51) idaresindeki 55 H 5454 plakalı kamyon ile Cafer Arslan'ın (69) kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Arslan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA