Çarpışma'ya Katılan Bulgar Oyuncu Ivo Arakov, Ayasofya Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Son yayınlanan bölümle nefes kesen fenomen dizi Çarpışma, her geçen gün yeni bir heyecana sahne oluyor. Dizinin son bölüm final sahnesinde izleyicilerle buluşan Bulgar oyuncu Ivo Arakov'un Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME OTURDU

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 17'inci bölümüyle nefesleri kesen Çarpışma'da gerilim tam gaz devam ediyor. Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun diziden ayrılmasının ardından diziye birkaç bölümlüğüne dahil olan Ivo Arakoy, hem yakışıklılığıyla hem de Ayasoyfa paylaşımıyla gündeme oturmayı başardı.

RUS İNFAZ TİMİ LİDERİNİ CANLANDIRACAK

'Çarpışma'nın geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan 17'inci bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak.

"TANIŞTIK BİRDENBİRE"

Sosyal medyadan Ayasofya'nın önünde bu fotoğrafı paylaşan Arakov, şu sözleri ekledi:Nasıl oldu anlayamadım,Tanıştık birdenbire, Nedenini sorma boş yere, Seni kucaklamak geldi içimden, Kendimi tutamadım işte geldim yanına"

IVO ARAKOV KİMDİR?

Peki kısa sürede sosyal medyada gündeme oturmayı başararak birçok Türk takipçi kazanan Ivo Arakov kimdir? Ünlü Bulgar isim Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncudur. Arakov, 30 yaşındadır.

'Company of Heroes' isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer alan Arakov, 'Çarpışma' dizisinde canlandırdığı Ivan Sokurov karakterini çok severek oynadığını ve hayranlıkla takip ettiği Türk oyuncularla karşılıklı rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.