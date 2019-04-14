Çarpışma'ya Katılan Bulgar Oyuncu Ivo Arakov, Ayasofya Paylaşımıyla Dikkat Çekti
Show TV'nin iddialı dizisi 'Çarpışma'ya, konuk oyuncu olarak katılan Ivo Arakov, Ayasofya paylaşımıyla dikkat çekti.
Son yayınlanan bölümle nefes kesen fenomen dizi Çarpışma, her geçen gün yeni bir heyecana sahne oluyor. Dizinin son bölüm final sahnesinde izleyicilerle buluşan Bulgar oyuncu Ivo Arakov'un Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı.
PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME OTURDU
Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 17'inci bölümüyle nefesleri kesen Çarpışma'da gerilim tam gaz devam ediyor. Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun diziden ayrılmasının ardından diziye birkaç bölümlüğüne dahil olan Ivo Arakoy, hem yakışıklılığıyla hem de Ayasoyfa paylaşımıyla gündeme oturmayı başardı.
RUS İNFAZ TİMİ LİDERİNİ CANLANDIRACAK
'Çarpışma'nın geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan 17'inci bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak.
"TANIŞTIK BİRDENBİRE"
Sosyal medyadan Ayasofya'nın önünde bu fotoğrafı paylaşan Arakov, şu sözleri ekledi:Nasıl oldu anlayamadım,Tanıştık birdenbire, Nedenini sorma boş yere, Seni kucaklamak geldi içimden, Kendimi tutamadım işte geldim yanına"
IVO ARAKOV KİMDİR?
Peki kısa sürede sosyal medyada gündeme oturmayı başararak birçok Türk takipçi kazanan Ivo Arakov kimdir? Ünlü Bulgar isim Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncudur. Arakov, 30 yaşındadır.
'Company of Heroes' isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer alan Arakov, 'Çarpışma' dizisinde canlandırdığı Ivan Sokurov karakterini çok severek oynadığını ve hayranlıkla takip ettiği Türk oyuncularla karşılıklı rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
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Suriyelileri ülkeden partideki yağdanlıkları yanından gönder yoksa bu gidişle jübile yapacanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sen hiç ayasofyayı gördünmü yalanmı söylüyor koca haber kanalı ayasofya diyorsa ayasofyadır. oyuncuya kenan imirzalıoğlu dese bile inanırım..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Iclerinizden neler neler geliyor biliyoruz aslinda. . . . . . . Bulgaristanin Müslüman Türklerin Mezartaslarindaki müslüman isimleri sildirdigini unutmadik!Cevap Yaz 17 Yayından KaldırHALDUN: Bulgarlar da azılı İslam ve Türk düşmanıdırlar.1 Yayından Kaldır
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dünyanın maskarası olduk vesselam.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır