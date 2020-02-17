Geçim sıkıntısı yaşadığı iddia edilen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti
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Geçim sıkıntısı yaşadığı iddia edilen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti

Evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini asarak intihar etti. İki çocuk babasının ekonomik sıkıntılardan ötürü intihar ettiği iddia edildi. Öte yandan merhumun sosyal medyadan depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

17.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:47

Olay 'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mevlüt , bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde, kamyonu bozulan ve arkadaşlarının desteği ile yaptıran Çankaya, garajdaki kamyonuna kendisini asarak intihar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çankaya'nın cansız bedenine ulaşan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme sonucu, Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirtirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çankaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

"BORCUNDAN VE AİLEVİ SIKINTILARINDAN DOLAYI"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Hayatına son veren Mevlüt Çankaya'nın, sosyal medyada yaptığı paylaşımsa dikkat çekti. Çankaya, paylaşımında "Konya ve civarından Elazığ'a yardım olursa ücretsiz taşımaya hazırım" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Geçim sıkıntısı yaşadığı iddia edilen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti
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