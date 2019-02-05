Çaresiz Anne, "Bebeğim Ölüyor" Deyip Çocuğuna Havaya Kaldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu bir esnada çaresiz bir anne, çocuğunu havaya kaldırarak "Bebeğim ölüyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "Toplantı bitince yanına geleceğim" dedi.

"BEBEĞİM ÖLMEK ÜZERE"

Kılıçdaroğlu, pahalı ve piyasada bulunmayan ilaç fiyatlarından bahsederken çaresiz bir anne çocuğunu hava kaldırarak "Bebeğim ölmek üzere" diye Genel Başkan'a seslendi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine "Geleceğim, geleceğim. Toplantı bitsiz söz yanına geleceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu , konuşmasına başlamadan önceCHP'de göreve başlayanların rozetini taktı. "Batman İli Sason İlçesinden Cuma Uçar bundan sonra siyasetini CHP çatısı altında gerçekleştirecek. Yaşar Okuyan da siyasi birikimini bundan sonra CHP çatısı altında aktarmaya devam edecek." dendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'BİZE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİ BİLİYORUM'

Her kafadan ortak bir dil kullanılarak bize yöneltilen eleştireleri biliyorum, bir talimatla havuz medyasının attığı başlıkları da biliyorum. Biz bu dimdik duruşu sizlerin duruşu ile yerine getireceğiz. Biz yaşanabilir, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. İnsanı seviyorsan o sorunları çözme konusunda kararlı olacaksın."

"BUNLARDAN BİRİ DE SELDA BAĞCAN'DI"

"Efendim bugün 5 Şubat, sayın Adnan Kahveci'nin ölüm yıldönümü. Uzun süre birlikte çalıştık. Son derece idealist bir insandı. Aramızdan 26 yıl önce bir kazayla ayrıldı ve onu saygıyla anmaya her zaman devam edeceğiz. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına gidenler için özel bir çaba sarf etti. Bunlardan biri de Selda Bağcan'dı."

"Bekledim acaba ekonomiden söz edilecek mi diye bekledim. Bir güllük gülistanlık edebiyatıdır almış başını gidiyor. Bir gerçeği herkesin bilmesini isterim. En adaletsiz vergi enflasyon vergisidir. Mutfağı vuran ve mutfakta yangın çıkmasına neden olan vergi enflasyon vergisidir. Pek çok sorun enflasyondan kaynakladır. Türkiye bunu yaşadı. Tek haneli rakama düşecek diyorlardı, dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden biriyiz şu anda."

"Pazarda şimdi tek tük insan geziyor. Kilo ile alınan ürünleri şimdi tane ile alıyor insanlar. Özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum,, oy istedi yetmedi, yetki istedi tek adam olayım dedi yetmedi, Anayasa değiştirmek istedi yetmedi. Şimdi kalkmış esnafı, çiftçiyi, market sahiplerini suçluyor. Sanki uyuşturucu satıyorlarmış gibi baskın düzenliyorlar."

"SANKİ ÜLKEYİ JAPONYA YÖNETİYOR"

"Ne oldu da bir yılda bu zamlar geldi. Bir yılda kuru soğan yüzde 231 zamlandı. Patlıcan yüzde 124 ve böyle gidiyor liste. Bu mutfakta yangın var derken bunu kast ediyoruz. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 26, mutfaktaki enflasyon yüzde yüzün üzerindeyse düşünmek lazım. Oy vermek için sandığa giden herkes bunu düşünecek. Tek tek her vatandaşın ülkenin geleceğini düşünme vazifesi var. 17 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın gelinen noktayı sorgulaması gerekiyor. Beştepe'de oturup şikayet etmek nereden çıktı. Sen çözüm makamındasın, sen şikayet etmeye başladıysan ülkeyi yönetemiyorsun demektir. Kimi kime şikayet ediyorsun, sanki ülkeyi Japonya yönetiyor.

HAL YASASI

"Önce hal yasasını değiştidiler, fiyatlar düşmedi. Fiyatlar yüksek ithalat yapacağız dediler, fiyatlar düşmedi. Bir daha hal yasasını değiştirelim dediler, komisyoncuyu suçladılar, çiftçiyi suçladılar olmadı. Sağlam bir ekonomi politikası uygulansaydı bunlar yaşanmadı. Sonra tarım ürünlerinin ihracatını yasakladılar. Tarım Bakanı çıktı, et yemeyin ot yeyin dedi."

ÖDENEN FAİZLER

"Buradan Zaytung yöneticilerine bir istirhamım var bu Tarım Bakanı'nın kadronuza alırsanız çok mutlu olurum. Sonra denetlemelere, baskınlara başladılar. Gelecek vizyonu olmayan bir grup ülkeyi yönetmeye çalışıyor ama olmuyor. Emin olun Türkiye'yi yönetenler bir grup tefeci. Onların öngörüleri ile ekonomi kararları alınıyor. AK Parti döneminde yurt içindeki tefecilere ödenen faiz parası eski parayla 446 katrilyon. Hangi iktidar 17 yılda 446 katrilyon faiz ödemiştir. Bu faiz bir avuç insana gidiyor, bu birk avuç insan için 80 milyon çalışıyor"

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI

"Asgari ücretin altında, açlık sınırının altında çalışanlar var. Bunları seslendiren var mı yok? Biz dillendireceğiz. Vatanadaşa zam yapınca kıyameti koparıyorlar, Erdoğan yapınca ses çıkmıyor. Sanayi elektriğine yapılan zam yüzde 57, tarımsal üretimde yapılan sulamada kullanılan elektriğe yapılan zam yüzde 57... Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam yüzde 120'nin üzerinde."