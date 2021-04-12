Cardano Coin Yorum: Cardano (ADA) Fiyat Analizi: 12 Nisan
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Cardano Coin Yorum: Cardano (ADA) Fiyat Analizi: 12 Nisan

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Cardano Coin Yorum: Cardano (ADA) Fiyat Analizi: 12 Nisan

Cardano Coin yorum ve fiyat analizi: Cardano (ADA) rallisi protokol güncellemesinden önce 2 dolara yükseldi

  • Cardano, flama devam eden bir desenle birleşiyor.
  • Yol haritası, IOHK Global'in Afrika'da iş yapmaya odaklanacağını gösteriyor.
  • Büyük bir şeyin parçası olmak istiyorsanız, Cardano gibisi yoktur.

Cardano, neredeyse altı haftadır flama şeklinde konsolide olurken, hacmi ortalamanın oldukça altında. Kısa vadeli hedef 1,88 dolar.

DeFi ve NFT'ler gibi talep gören sektörler büyük fırsatlar sunuyor

IOHK'nın (Input Output Hong Kong) CEO'su "Yol Haritası Hakkında Düşünceler" adlı yeni bir videoda, ADA'nın nasıl ölçeklendirileceğini ve Afrika'da nasıl genişleyeceğini Global ile paylaştı: "Artacağız oradaki kaynaklarımız sekiz basamaklı aralığa giriyor çünkü pek çok iyi haber var . "

Çokça bahsedilen Alonzo yükseltmesi, nihayet geliştiricilere Cardano blok zincirini tam olarak kullanma fırsatı verecek. Ethereum ekosistemi bu işlevi uzun süredir sunuyor.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:09:20. #1.14#
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