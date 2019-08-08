Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanında birçok noktada hasar oluştu. Havalimanı kulesine ait camların kırıldığı depremde asma tavan da çöktü.

08.08.2019 19:13
Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi. Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü.

TADİLAT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek telef oldu. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Havalimanında hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • MÜJDE:
    İzmir''de gerçekleşen 4 şiddetindeki sarsıntı Denizli''deki 6 şiddetindeki sarsıntıyı tetikledi. Bu bir domino etkisi gibidir, uzman adını verdikleri şahıslar gerçekte hiç bilim ya da insanların ve yaşamlarının yararına üretimde bulunmayan devlet isimli yolma mekanizmasını çaresiz bırakmamak için halk kendilerinden başka kimseden mesela Allah''tan korkmasınlar diye deprem büyüğü olmaz, diğerini tetiklemez gibi kehanetler atarlar ortaya. Oysa her deprem bir sonrakinin öncüsüdür, domino efekti gib
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GAKOŞ:
    Allah yurdumuzu ve Milletimiz her türlü afetten korusun denizlili tümkardeşlerimize geçmiş olsun maddi manevi yanınızdayız
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • GAKOŞ:
    Denizlili kkardeşlerimizeçok büyük geçmiş olsun Allah yurdumuzu vemilletimizi her türlü semavi ve arzi afetlerden korusun Gakkoşlar olarak acılarınızı ve üzüntülerinizi paylaşıyoruz yanınızdayız Allaha emanet olun
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.