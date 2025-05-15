Cape Town vizeli mi, vizesiz mi (Güney Afrika Cumhuriyeti)?
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin vize politikasına göre, vizeden muaf ülkelerden birinden gelinmediği sürece Güney Afrika'ya gelen ziyaretçilerin vize alması gerekmektedir. Peki, Cape Town vizeli mi, vizesiz mi
Tüm ziyaretçilerin en az 1 ay geçerli ve en az iki boş sayfası bulunan pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. Aralık 2016'da, Güney Afrika, vize politikasını mütekabiliyet ilkesine uygun olarak gözden geçireceği açıklandı. Peki, Cape Town vizeli mi, vizesiz mi
CAPE TOWN VİZELİ Mİ, VİZESİZ Mİ?
Güney Afrika Cumhuriyeti: Diplomatik Pasaport, Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından kaşe tatbiki şeklinde ve harçsız olarak alabilmektedir.