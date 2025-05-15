Cape Town vizeli mi, vizesiz mi (Güney Afrika Cumhuriyeti)?

Tüm ziyaretçilerin en az 1 ay geçerli ve en az iki boş sayfası bulunan pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. Aralık 2016'da, Güney Afrika, vize politikasını mütekabiliyet ilkesine uygun olarak gözden geçireceği açıklandı. Peki, Cape Town vizeli mi, vizesiz mi

CAPE TOWN VİZELİ Mİ, VİZESİZ Mİ?

Güney Afrika Cumhuriyeti: Diplomatik Pasaport, Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından kaşe tatbiki şeklinde ve harçsız olarak alabilmektedir.