Çapa makinesine kapılan kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ta tarla sürerken çapa makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta tarla sürerken çapa makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde Hacı Ali Toprak (61), çapa makinesiyle kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada makineye kapıldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Toprak'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA