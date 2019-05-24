Çapa makinesine kapılan kişi yaşamını yitirdi

Çapa makinesine kapılan kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ta tarla sürerken çapa makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

Çapa makinesine kapılan kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ta tarla sürerken çapa makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde Hacı Ali Toprak (61), çapa makinesiyle kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada makineye kapıldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Toprak'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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