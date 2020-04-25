"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
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Bakırköy, Polis, Güncel, Haber

"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı

İstanbul'da "çantamda bomba var" diye paniğe sebep olan kişinin intihar etmek için tren raylarına indiği anlaşıldı. Polislere "Beni vurun" dediği öğrenilen 29 yaşındaki şüphelinin 7 yaşından beri kas hastası olduğu, ağır işlerde çalışamadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

25.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:27
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı

Bakırköy, Yenimahalle Marmaray İstasyonu yakınanda saat 13.30 sıralarında rayların üzerinde oturan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, durumu anlamaya çalışırken, raylarda oturan şüpheli sırt çantasında bomba olduğunu ve kendisini öldüreceğini söyledi.

BOMBA EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Şüphelinin sözleri üzerine olay yerine Bomba İmha Uzmanı polisler ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.

"BOMBAYI PATLATACAĞIM BENİ VURUN"

Şüpheli ile görüşme yapması için müzakere timleri de bölgeye çağrıldı. Polis ekiplerinin görüşme yaptığı şüphelinin "bombayı patlatacağım beni vurun" dediği öne sürüldü.

Yapılan görüşmelerde, şüphelinin 29 yaşındaki Gökhan D. olduğu anlaşıldı. Çantada bomba olduğu konusunda yalan söylediği tespit edilen Gökhan D. polisin, yaklaşık 1 saat süren çabası sonucunda ikna edilerek teslim oldu.

'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayatında dram çıktı

ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan şahsın Gökhan D.'nin yanındaki çantada bomba imha ekipleri de inceleme yaptı. Çantanın yanıcı, patlayıcı herhangi bir maddenin olmadığı belirlendi. Çanta'da Gökhan D.'ye ait kıyafetlerin olduğu belirlendi.

7 YAŞINDAN BERİ KAS HASTASI

Paniğe sebep olan Gökhan D. yapılan görüşmede,7 yaşında kas hastalığı geçirdiğini, o günden beri hastalığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını, işinin gücünün rast gitmediğini söylediği öğrenildi.

AİLESİ İLE PROBLEMİ VAR

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ağır iş de çalışamadığını söyleyen Gökhan D.'nin ailesiyle problemleri olduğu artık yaşamak istemediğini o yüzden intihara kalkıştığını ifade ettiği belirtildi.

"NEDEN KURTARDINIZ?"

Kendisini teslim alan polislere "Neden beni kurtardınız trenin altına atlayacaktım" dediği belirtilen Gökhan D. hakkında"Halkı Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Gökhan D.'nin kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.

'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
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