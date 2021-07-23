Cansuyu Derneği, Tanzanya'da 198 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban 2021" organizasyonu kapsamında Tanzanya'nın Tanga kenti Handeni bölgesinde 198 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban 2021" organizasyonu kapsamında Tanzanya'nın Tanga kenti Handeni bölgesinde 198 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Derneğin Tanzanya koordinatörü Bilal Değirmenci, bayram boyunca Tanzanya'nın üç ayrı bölgesinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla kurban kesimi yaparak, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin gözünün Türkiye'deki hayırseverlerin uzatacağı yardım elinde olduğunu dile getiren Değirmenci, "Tanzanya'da kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen on binlerce ihtiyaç sahibi var. Onlara ulaşmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek, onları yalnız bırakmamak için buradayız. Türkiye'den aldığımız binlerce kurban emanetini burada belki de bayramdan bayrama sofralarında et gören kardeşlerimize dağıtıyoruz. Buralarda gerçekten tahmin edebileceğinizden de öte yokluk durumu var. Hayat şartları çok farklı. Bu kardeşlerimiz bu yardımı yapanlara müteşekkir." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, bu kişilerin sadece yardım için değil hatırlandıkları için de mutlu olduklarını anlatarak, bu imkanı sağlayan bağışçılara, hayırseverlere çok dua ettiklerini belirtti.

Emanet kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Değirmenci, kurban kesimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini, kesimlerden sonra da kurbanların kesildiği bilgisini SMS ile bağışçılara bildirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca