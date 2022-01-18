Cansuyu Derneği, Kenya'da 10 bin kişiye gıda yardımı yaptı - Haberler
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Cansuyu Derneği, Kenya'da 10 bin kişiye gıda yardımı yaptı

Cansuyu Derneği, Kenya'da 10 bin kişiye gıda yardımı yaptı
AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kenya'da kuraklıktan etkilenen 10 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kenya'da kuraklıktan etkilenen 10 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Dernek tarafından Kenya'da, Somali sınırında kuraklıktan etkilenen Marereni, Tana Salt, Minjila ve Tulu bölgelerindeki kamp ve köylerde kalan 10 bin kişiye yönelik acil yardımda bulunmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 10 bin kişiye kuru gıda ürünleri ile yemeklik yağdan oluşan yardımlar dağıtıldı.

Derneğin Kenya Koordinatörü Bilal Değirmenci, özellikle son bir yılda bölgede kuraklığın ciddi şekilde hissedildiğini söyledi.

Kenyalıların yanı sıra Somalililerin de kaldığı bölgelerdeki kamp ve köylerde acil insani yardım çalışması başlattıklarını belirten Değirmenci, şöyle konuştu:

"Acil yardım ekibi olarak kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırdık. Yardım ulaştırdığımız bölgelerdeki insanlar çoğunlukla hayvancılıkla uğraşıyor. Bunların hayvanları telef olmuş. Bu insanlar günlük hayatlarını devam ettirmek için ciddi zorluklarla karşı karşıyalar. Planlamalarımızı yaparak bu bölgelere yardımlarımızı dağıtıyoruz."

Yardım için teşekkür eden Faisal Omer Vario da, "Bizlere can suyu oldunuz. Allah tüm hayırseverlerden, onların hayırlarını bizlere ulaştıranlardan ve Türkiye'den razı olsun." dedi.

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Somali, Kenya, 112, Güncel, Haber

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