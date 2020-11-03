Cansu Melis Karakuş kimdir? Cansu Melis Karakuş hayatı ve biyografisi! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cansu Melis Karakuş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cansu Melis Karakuş hakkında merak edilenler. Cansu Melis Karakuş hayatı ve biyografisi. Cansu Melis Karakuş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cansu Melis Karakuş merak konusu oldu. İşte Cansu Melis Karakuş hakkında merak edilen Cansu Melis Karakuş kimdir, Cansu Melis Karakuş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANSU MELİS KARAKUŞ KİMDİR?

Cansu Melis Karakuş aslen Konyalıdır ve 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Cansu Melis Karakuş'un annesi Suriye kökenli babası Konyalıdır. Annesi ve babası Cansu Melis Karakuş 16 yaşlarında iken ayrıldıkları için Cansu Melis Karakuş da annesi ve kardeşi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır..

Cansu Melis Karakuş

Cansu Melis KarakuşYeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandığı zaman Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı'nın"Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun" demiş ve bunun üzerine modelliğe başlamıştır. Daha sonra bir ajansa kayıt oldu. Yarışmaya son dakika kararıyla giren ve birinci olan Karakuş, daha sonra Türkiye'ye uluslararası arenada ikincilik getirme başarısını göstermiştir.

1.85 metrelik boyu ve fiziği ile dikkat çeken Cansu Melis Karakuş. 2014 Best Model olmuştur.Tacını yeni güzele teslim etmeden oyunculuk teklifleri almaya başladı ve kariyerini bu yönde devam ettirdi.