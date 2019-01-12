Cansu Dere'den Hakan: Muhafız'a Yorum Geldi

Türkiye'nin en başarılı online dizilerinden biri olan "Şahsiyet" dizisinin bitmesinin ardından Cansu Dere, Yıldız Teknik Üniversite'nin düzenlediği 17. Yılın Yıldızları Ödül Tören'inde ödül aldı. Aldığı ödül sonrası bazı açıklamalarda bulunan Dere, Hakan: Muhafız hakkında da yorum yaptı.

UFUKTA YENİ BİR PROJE YOK

17. Yılın Yıldızları Ödülleri Töreni çıkışında gazeteciler sorularını cevaplayan Dere, yeni bir proje olup olmadığı sorusuna"Şuan sakin bir dönemdeyim. Onayladığım bir proje yok. O yüzden sakin geçiriyorum zamanımı." cevabını verdi.

"MUHAFIZ'I ÇOK BEĞENDİM"

Ödülünü aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne teşekkür eden Dere, Netflix'in ilk Türk dizisi "Hakan: Muhafız" için "Muhafız'ı çok beğendim. Ülkemiz için iyi bir adım oldu" diyerek destek verdi.